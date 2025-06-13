Alaplı’da 120 Uyuşturucu Hap Yakalandı

ZONGULDAK ALAPLI’DA UYUŞTURUCU OPERASYONU

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, şehirlerarası bir otobüste durdurulan yolcuların bagajlarında önemli bir uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Yapılan uygulama sırasında, otobüste bulunan bir yolcunun valizinde gerçekleştirilen aramada toplam 120 adet uyuşturucu hap bulundu.

NARKOTİK KÖPEĞİ DEVREDE

Alaplı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şehrin girişinde durdurulan otobüste narkotik köpeğinin yardımıyla arama yaptı. Arama sonucunda bir yolcuya ait valizde zulalanmış halde bulunan 120 adet uyuşturucu maddeye ulaşıldı. Jandarma, bu olayla ilgili gerekli işlemleri yaparak, şüpheliyi adliyeye sevk etti.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Yabancı uyruklu olduğu belirlenen G.H., jandarma tarafından tamamlanan işlemlerin ardından adli makamlara çıkarıldı. Mahkeme, G.H.’nın tutuklanmasına ve cezaevine gönderilmesine karar verdi.