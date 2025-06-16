Alaplı’da Elektrik Telleri Yangın Çıkardı

ELEKTRİK TELİNDEN KOPAN ALEVLER KURU OTLARI TUTUŞTURDU

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde, elektrik direğinden kopan tellerle çıkan kıvılcımlar yangın başlattı. Bu yangın, çevredeki kuru otların tutuşmasına yol açarak bir aracın yanmasına sebep oldu. Edinilen bilgilere göre, olay sabah saatlerinde Alaplı Yeni Siteler Mahallesi Ulu Camii civarında gerçekleşti.

KURU OTLAR VE ARAÇ YANGINI

Henüz kesin nedenleri belirlenemeyen bir durumda, elektrik telinin yere düşmesiyle birlikte kuru otlar alev aldı. Ardından, yanan otların A.G.’ye ait aracın üzerine sıçramasıyla araç tutuştu. Olay, çevredeki vatandaşlar tarafından kısa sürede fark edilerek, araç tamamen yanmaktan son anda kurtarıldı.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Bölgedeki elektrik enerjisi hemen kesildi ve olay yerine çok sayıda polis ekibi yönlendirildi. Ayrıca, olayda kopan elektrik telleri elektrik dağıtım şirketi görevlileri tarafından yerden kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma ise hala devam ediyor.