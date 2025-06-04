Alaplı’da Esnaflar, Ürünlerini Satmaya Başladı

ALAPLI’DA ESNAF BAYRAM ÖNCESİ TEZGAHLARINI AÇTI

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde, esnaf Kurban Bayramı öncesi kaldırımlara tezgah açarak ürünlerini sergilemeye başladı. Alaplı’nın en yoğun noktası olan Hükümet Caddesi’nde yer alan esnaf, bayram dönemi için seyyar tezgahlarını kurarak vatandaşlara hizmet sunuyor. Çevredekilerin ilgisini çeken ürünler, oldukça uygun fiyatlarla satışa çıktı.

TEZGAHLARDA YOĞUN İLGİ

Yaklaşık 500 metre uzunluğundaki caddede, esnaf satışların oldukça iyi gittiğini belirtiyor. Bazı mağazalarda müşteri yoğunluğundan dolayı uzun kuyruklar oluşurken, bazı esnaflar ise taleplere yetişebilmek için personel sayısını artırma yoluna gitti. Yıllardır Hükümet Caddesi’nde ayakkabı satışı yapan Mehmet Yaman, “Bayram öncesi Hükümet Caddesi her zaman canlanır ama bu sene ilgi özellikle son günlerde çok arttı. İnsanlar hem uygun fiyat hem de çeşit arıyor, biz de buna göre hazırlık yaptık” diye ifade ediyor.