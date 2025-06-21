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Alaplı’da Ihlamur Toplarken Düştü

OLAYIN MEYDANA GELDİĞİ YER

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde, ıhlamur toplamak için çıktığı ağaçtan yaklaşık 6 metre yükseklikten düşerek yaralanan bir kişi üzerinde duruluyor. Olay, Alaplı ilçesinin İsafakılı Köyü Durabeyli Mahallesi’nde gerçekleşiyor.

YARDIM GELİYOR

Edinilen bilgilere göre, H.S. isimli birey evin önündeki ıhlamur ağacına çıkarak ıhlamur toplamaya başladı. Ancak bir süre sonra dengesini kaybeden H.S., yaklaşık 6 metre yükseklikten toprak zemine düştü. Çevredeki vatandaşlar durumu fark ederek hemen H.S.’nin yardımına koştu ve sağlık ekiplerine haber verdi.

İLK MÜDAHALE VE HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralı kadına ilk müdahalesini yaptıktan sonra H.S.’yi Zonguldak Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Yapılan kontrollerde vücudunda kırıklar tespit edilen kadının genel durumunun iyi olduğu ve tedavisine başlandığı öğrenildi.

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