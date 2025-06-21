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Alaplı’da Kadın Uçurumdan Düştü

YÜRÜYÜŞ YAPARKEN UÇURUMA DÜŞEN KADIN YARALANDI

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde yürüyüş yapan bir kadın uçurumdan düşerek yaralandı. Edinilen bilgilere göre, öğle saatlerinde Alaplı’ya bağlı Ölüce köyü mevkiinde yürüyüşe çıkan D.S. isimli kadın, dengesini kaybederek yaklaşık 40 metre yükseklikten uçuruma düştü.

OLAY YERİNE SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesiyle birlikte olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri gönderildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince düştüğü yerden kurtarılan kadın, Alaplı Hastanesine kaldırıldı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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