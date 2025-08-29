Haberler

Alaplı’da Kediye Sahip Çıktılar

KEDİ VE YAVRULARINA DESTEK OLUNUYOR

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde, Birlik Taksi durağına sığınarak üç yavrusunu dünyaya getiren anne kediye durak çalışanları sahip çıkıyor. İlçe merkezindeki taksi durağında iki gün önce doğum yapan anne kedi, “Maya” adıyla anılıyor. Doğum sırasında beş yavrudan biri kaybolurken, geriye kalan dört yavrusu için durak çalışanları seferber oldu.

KONFORLU BİR KULÜBE HAZIRLANDI

Anne kedi ve yavrularının soğuktan etkilenmemesi için kartondan bir kulübe oluşturan taksi çalışanları, yavrulara da “Maya” ismini verdi. Taksi durağı çalışanlarından Serkan Demir, kedinin sahipsiz olduğunu söyleyerek, “Doğum yapacağını tahmin ettik, yiyecek ve süt verdik. Cesaretlenip durağın kapısı önünde doğum yaptı. Taksici arkadaşlarımızla birlikte yavrulara da bakıyoruz” dedi.

SAHİPLENME BEKLENTİSİ

Demir, petin koruması için endişe duyduklarının altını çizerken, “Ancak burada ezilmelerinden korkuyoruz. Büyüdüklerinde ne yapacağımızı düşünüyoruz. Anne ve yavrular bize çok alıştı. Ailesini ayırmadan sahiplenmek isteyenler olursa seviniriz” diye ekledi. Taksi çalışanları, anne kedi ve yavrularına şefkatle bakarak, hayvanların kendilerinden hiç çekinmeden yaklaştığını ifade ediyor.

ÖNEMLİ

