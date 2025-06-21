Alaplı’da Motosiklet Denetiminde Cezalar Verildi

ABARTI EGZOZ VE MOTOSİKLET DENETİMLERİ YAPILDI

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde yapılan denetimlerde, abartı egzoz ve motosiklet sürücülerine ceza uygulandı. Alaplı İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, gürültü çıkaran ve trafik kurallarını ihlal eden sürücüler üzerine yoğunlaştı.

SÜRÜCÜLERE CEZA UYGULANDI

Polis ekipleri, 20 Haziran gecesi gerçekleştirilen denetimlerde, abartı egzoz kullanan motosiklet sürücüleri ile alkol denetimi ve trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücüleri tespit etti. Toplamda 17 motosiklet sürücüsüne 149 bin 974 lira para cezası uygulandı. Ayrıca polis, alkol testi sırasında bir sürücünün ehliyetine el koydu. Trafik denetimlerinin devam edeceği belirtildi.