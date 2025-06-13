Alaplı’da Narkotik Köpeği Uyuşturucu Buldu

OTOBÜSTE UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde, bir otobüste yolcu bagajında gizlenmiş valiz içerisindeki uyuşturucu haplar narkotik köpeği sayesinde bulundu. Jandarma güvenlik güçleri tarafından gerçekleştirilen yol kontrolünde, bir seyahat firmasının otobüsü detaylı bir şekilde incelendi.

NARKOTİK KÖPEĞİNİN BAŞARISI

Bagaj bölümündeki bir valizde, narkotik köpeğinin keskin koku alma yeteneği sayesinde 105 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Yapılan araştırmalar sonucunda ele geçirilen valizin, yabancı uyruklu G.H. isimli şahsa ait olduğu belirlendi. Şüpheli şahıs olay yerinde jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

ADLİ İŞLEMLER BAŞLATILDI

Uyuşturucu maddelere el konulurken, G.H. adli mercilere sevk edildi. Bu olay, bölgedeki uyuşturucu ticaretine yönelik mücadelenin ne denli kararlı bir şekilde sürdüğünü bir kez daha gözler önüne seriyor.