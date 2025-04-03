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Alaplı’da Otomobiller Çarpıştı: 2 Yaralı

TRAFFİK KAZASI MEVKİİ

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde iki otomobil kafa kafaya çarpıştı ve bu kazada 2 kişi yaralandı. Kaza, Alaplı Karşıyaka-Sucallı Yolu bölgesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, karşı yönden gelen iki otomobil henüz netleşmeyen bir sebepten dolayı çarpıştı.

YARALILARA MÜDAHALE

Kazanın ardından her iki araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Durumun acil olduğu ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara, ilk müdahale olay yerinde gerçekleştirildi ve ardından Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri ise kazayla ilgili bir soruşturma başlattı.

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