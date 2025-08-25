Alaplı’da Tarım İşçileri Zorluklarla Mücadele Ediyor

ALAPLI İLÇESİNDE ÇADIR YAŞAMI

Zonguldak’ın Alaplı ilçesine fındık hasadı için gelen mevsimlik tarım işçileri, kurdukları çadırlarda yaşam mücadelesi veriyor. Çadırların içinde buzdolabı, çamaşır makinesi ve televizyon gibi pek çok eşya bulunuyor ancak işçilerin en büyük sorunu su ve elektrik eksikliği. Her yıl fındık sezonunda Türkiye’nin farklı yerlerinden Alaplı’ya gelen mevsimlik tarım işçileri, bu yıl da Mollabey köyünde oluşturulan konaklama alanında çadırlarını kurdular. Alaplı Kaymakamlığı tarafından belirlenen alanlara yerleşen işçilerin kayıt işlemleri devam ediyor.

GÜN BOYU TARLADA, AKŞAM ÇADIRDA

Mevsimlik tarım işçileri, günün büyük kısmını tarlalarda çalışarak geçiriyor, kalan zamanlarını ise çadırlarında dinlenerek değerlendiriyor. Çadırlarda çeşitli eşyaların yanı sıra kadınlar sac üzerinde yufka pişiriyor, gençler fındık topluyor. Fındık sezonunun bu yıl verim açısından düşük geçtiğini söyleyen işçiler, geçimlerini sağlamak için zorlu koşullara katlanmak zorunda olduklarını dile getiriyorlar.

SORUNLARINI YETKİLİLERE AKTARDILAR

Şanlıurfa’dan gelen Salih Curuf, “Bizim için her türlü imkan sağlandı. Ancak su ve elektrik sıkıntımız var. Bu sorunu yetkililere ilettik. İnşallah kısa sürede çözülür” diyor. Sezon sona erdikten sonra memleketlerine dönmeyi planlayan tarım işçileri, Alaplı’da yaklaşık üç ay boyunca kalıyor. Mollabey köyünde her yıl tekrarlanan bu durum, mevsimlik işçilerin barınma ve yaşam şartlarına ilişkin sorunları yeniden gündeme getiriyor.