Alaplı’da Ters Yöne Giden Araç Çarpıştı

KAZA DETAYLARI

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde seyir halindeki bir otomobil, ters yöne girerek karşıdan gelen bir araçla çarpıştı. Kaza, ilçe merkezinde bulunan Akçakoca yolu üzerinde gerçekleşti.

ÇARPMA ANLARI

Edinilen bilgilere göre, B.Ç. yönetimindeki 34 FDZ 271 plakalı otomobil, sahil yolunda ters yönde ilerledi. Bu esnada, Alaplı İlçesinden Akçakoca yönüne giden N.Ş. idaresindeki 34 CYG 669 plakalı otomobille çarpıştı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi.

SAĞLIK EKİPLERİ GÖREVE DÖNDÜ

Kazanın ardından sağlık ve jandarma ekipleri olay yerine intikal etti. Kazada yaralanan sürücü B.Ç, sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edildi. Keza kazayla ilgili detaylı bir inceleme süreci de başlatıldı.

Tuzla’da Kaza, 5 Yaralı Ambulansla Gitti

Tuzla'da bir otomobilin hafif ticari araca çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Yaralılar, hemen hastaneye sevk edildi.
Kayserspor’un Teknik Direktörü Gisdol, Takıma Zaman Gerek Dedi

Kayserispor'un teknik patronu Markus Gisdol, Galatasaray karşılaşmasının ardından, takımın gelişimi için zaman gerektiğini ve hedefledikleri seviyeye ulaşamadıklarını dile getirdi.

