Alaplı’da Yağmur Kanalları Tıkandı

YAĞIŞ NEDENİYLE SU BİRİKİNTİLERİ OLUŞTU

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan sağanak, yağmur kanallarının molozlarla tıkanmasına yol açtı. Bu durum, İstanbul yolunda su birikintilerinin oluşmasına sebep oldu. Kapanan yolda sürücüler zor anlar yaşadı ve günlük yaşam olumsuz etkilendi.

TRAFFİK AKIŞI DURDU

Taşbaşı mevkisinde meydana gelen bu su birikintileri, trafiğin durmasına yol açarken, sürücüler ilerlemekte büyük zorluk çekti. Belediye ve Karayolları ekipleri, oluşan suyun tahliyesi için bölgeye intikal ederek trafiği kontrollü bir şekilde tek şeritten sağladı. İlçe merkezinde de suların taşıdığı molozlarla tıkanan kanallar, belediye ekipleri tarafından temizleniyor.