Alaplı’daki İşçiler Su Ve Elektrik Sıkıntısı Çekiyor

MEVSİMLİK TARIM İŞÇİLERİ ZOR ŞARTLARDA YAŞIYOR

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde fındık hasadı için gelen mevsimlik tarım işçileri, kurdukları çadırlarda yaşam mücadelesi veriyor. Çadırlarında buzdolabı, çamaşır makinesi ve televizyon gibi eşyaların yanı sıra, en büyük sorunları su ve elektrik eksikliği oluyor. Her yıl fındık sezonu için Türkiye’nin farklı bölgelerinden Alaplı’ya gelen mevsimlik işçiler, bu yıl da Mollabey köyünde oluşturulan alanlarda çadırlarını kurdu. Alaplı Kaymakamlığı tarafından belirlenen alanlara yerleşen işçilerin kayıt süreçleri devam ediyor.

GÜNLERİNİ TARLADA GEÇİRİYORLAR

Mevsimlik tarım işçileri, günün büyük kısmını tarlalarda çalışarak geçirirken, kalan zamanlarını çadırlarında dinlenerek geçiriyor. Kurulan çadırlarda çeşitli eşyalar bulunuyor. Kadınlar sac üzerinde yufka pişirirken, genç işçiler fındık topluyor. Ancak, bu yıl fındık sezonunun verim açısından düşük geçtiğini söyleyen işçiler, geçimlerini sağlamak amacıyla zorlu şartlara katlanmak zorunda olduklarını ifade ediyor. Şanlıurfa’dan gelen işçilerden Salih Curuf, “Bizim için her türlü imkan sağlandı. Ancak su ve elektrik sıkıntımız var. Bu sorunu yetkililere ilettik. İnşallah kısa sürede çözülür” diyor.

Fındık sezonunun sona ermesiyle birlikte mevsimlik tarım işçileri memleketlerine dönecek. Alaplı’da yaklaşık üç ay kalan bu işçiler, Mollabey köyünde her yıl karşılaştıkları barınma ve yaşam koşulları sorunlarıyla ilgili gündemi yeniden gündeme taşıyor. Bu zorlu koşullar, mevsimlik işçilerin yaşadığı sıkıntıları açıkça ortaya koyuyor.