Alaplı’daki Turnuvada Şampiyonluktan Gelir

TRADİSYONEL FUTBOL TURNUVASI VE ŞAMPİYONLUK HEDİYESİ

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde düzenlenen geleneksel futbol turnuvasında bu yıl farklı bir uygulamaya gidildi. Şampiyon olan takıma koç hediye edilmesiyle dikkat çeken organizasyon, aynı zamanda koçun açık arttırma ile satılması ile de ilgi çekti. Turnuvaya katılan ikinci ve üçüncü takımlar da, şampiyon takım gibi Gürpınar köyünde yapımı devam eden cami için bağışta bulundu.

TURNUVANIN DETAYLARI VE ŞAMPİYONLUK MAÇI

İlçede 15 takımın katılımı ile Kurban Bayramı öncesinde başlayan ve iki hafta süren turnuvanın grup ve eleme aşamalarının ardından final maçı gerçekleştirilerek şampiyon belirlendi. Finalde Gürpınar Gençlik A Takımı şampiyon olurken, yine Gürpınar köyünden iki mahalle takımı ikincilik ve üçüncülük derecelerini elde etti.

EĞİTİCİ VE YARDIMLAŞMA RUHU

Gürpınar Köyü Derneği Yönetim Kurulu üyesi Yıldıray Meşe, gazetecilere yaptığı açıklamada her yıl düzenledikleri futbol turnuvasına bu yıl üç takımla katıldıklarını belirtti. Meşe, “Bu üç takım turnuvada birincilik, üçüncülük ve centilmenlik kupası kazandı. Şampiyon takım ile diğer dereceye giren takımlar, turnuva ödülü olan koçu Gürpınar Köyü Cami inşaatına bağışlamak istedi. Yardımlaşma zinciri, üç iş insanının koçu 150 bin TL karşılığında satın almasıyla devam etti. İkinci ve üçüncü olan takımlarımız turnuva gelirlerinden yüz bin TL destek vererek toplamda 250 bin lirayı Gürpınar Cami inşaatına bağışladı. Güzel ve centilmence maçlar oldu. Şampiyon olan köyümüzü kutluyorum” ifadelerini kullandı.