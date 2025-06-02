Alarko Holding, Kadın Girişimcileri Destekliyor

Alarko Holding, kadın girişimciliği desteklemek amacıyla başlattığı Girişim Öncüleri Programı’nı bu yıl yenilenen içeriği ve artırılan destek kapasitesiyle sürdürüyor. Yapılan açıklamaya göre, bu program, Alarko Holding’in sosyal etki odaklı yaklaşımının bir örneği olarak 2025 döneminde zenginleşen içerikleriyle girişimci ve girişimci adayı kadınlarla bir araya gelmeye devam ediyor. 2023 yılından itibaren Habitat Derneği ile iş birliği içinde yürütülen program, kadın girişimciliği aracılığıyla ekonomik büyümeye yön veren bir hedef taşıyor. Programa bugüne kadar Türkiye genelinde yaklaşık 1700 kadın katıldı.

DESTEK PROGRAMININ YENİ ÖZELLİKLERİ

Yeni dönemde güncellenmiş eğitim modülleri, “Hayalden Başarıya” ilham buluşmaları, podcast yayınları ve daha fazla girişimci kadına ulaşmayı amaçlayan hibe desteğiyle bilgi, deneyim, ağ ve finansmana erişimin sağlanması hedefleniyor. Başladığı günden bu yana girişimci kadınların büyük ilgisini gören program, eğitim ve hibe desteği ile kalmayıp, “Girişim Öncüleri” ekosistemini oluşturmayı da amaçlıyor. Bu dönem, yapay zeka destekli dijital pazarlama, tasarım odaklı düşünme, finansal okuryazarlık, markalaşma ve kooperatifleşme gibi alanlarda eğitimler verilecek. Ayrıca, kadınlara toplam 20 saatlik hem çevrim içi hem yüz yüze teorik ve uygulamalı eğitim ile mentörlük desteği sağlanacak. Eğitimi başarıyla tamamlayan girişimciler, projelerini jüriye sunarak hibe desteği alma şansı yakalayacak. Bu yıl, programa 1500 kadının katılması beklenirken, toplam katılımcı sayısının üç yılda 3000’in üzerine çıkması öngörülüyor.

HİBE DESTEKLERİYLE YENİ FIRSATLAR

Bu yılın hibe çağrısında, imalat, tarım, hizmet ve dijital üretim sektörlerinde faaliyet gösteren kadın girişimciler başvuru yapabiliyor. Başvuru sürecinin ardından 40 kadın girişimci, 10 saatlik hızlandırma programını tamamlayarak projelerini jüriye sunma hakkı kazanacak. Değerlendirme sonucunda 20 girişimci hibe desteği almaya hak kazanacak. Ayrıca, kadın kooperatifleri, esnaf ve sanatkâr odalarına bağlı işletmeler ve anonim ile limited şirketler de başvuruda bulunabilecek. “Hayalden Başarıya” temasıyla düzenlenecek olan ilham buluşmaları ve podcastler aracılığıyla girişimcilerin hikayeleri daha geniş kitlelere ulaştırılacak. Bu etkinlikler, başarılı kadın girişimcilerin deneyimlerini paylaşarak yeni girişimcilere ilham vermeyi hedefliyor.

KADINLARIN KATILIMIYLA GELİŞEN EKONOMİ

Alarko Şirketler Topluluğu Üst Yöneticisi Ümit N. Yıldız konuyla ilgili açıklamasında, kadınların ekonomik hayata eşit katılımının toplumsal adalet ve sürdürülebilir kalkınma için kritik olduğunu vurguladı. Yıldız, Girişim Öncüleri Programı ile kadın girişimcilere stratejik avantajlar sunan bilgi, deneyim ve bağlantı ağları içeren bir ekosistem oluşturduklarını belirtti ve ekledi: “Eğitim, mentörlük ve hibe desteği sunarak kadınların ekonomik yaşamda daha görünür, güçlü ve sürdürülebilir bir biçimde var olmalarına yardımcı oluyoruz. Üçüncü yılımızda, eğitimlerimizi daha fazla kadına ulaştırmayı ve hibe desteği sürecine aldığımız girişimcilerin sayısını artırarak nitelikli iş modellerinin çoğalmasını sağlamayı amaçlıyoruz.”