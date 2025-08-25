Alarm Sesine Alışmak Zordur

UZUN UYKU SÜRECLERİNE DİKKAT

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Doç. Dr. Ali Erdoğan, aynı alarm sesine alışan beynin bir noktada uyanmayı reddettiğini ifade ediyor. Doç. Dr. Erdoğan, “Alarm çalıyor ama uyanamıyor. Bu, beynin monotonlaşan uyaranı yok saymasından kaynaklanıyor” şeklinde açıklamada bulundu. Zamanla aynı alarm sesine alışan insanların uyanma güçlüğü çektiğini belirten Erdoğan, “Sürekli aynı saat melodisine maruz kalan kişi, artık o sesi duymamaya başlıyor. Alarm çalıyor ama uyanamıyor. Bu, beynin monotonlaşan uyaranı yok saymasından kaynaklanıyor” dedi.

MONOTONLUK RİSKLERİ ARTIRIR

Günlük yaşamın büyük ölçüde rutinlere bağlı olduğunu dile getiren Doç. Dr. Erdoğan, bunun bazı olumlu yönleri bulunduğunu ancak tekdüzeliğin psikolojik açıdan risk taşıyabileceğini vurguladı. Erdoğan, “Okula gitmek, işe gitmek gibi sorumluluklarımız var ama bu tek başına yeterli değil. Monotonluk arttığında ruhsal sorunlara zemin hazırlayabilir. O yüzden mutlaka küçük değişiklikler yapmak gerekiyor” ifadelerini kullandı.

DOĞADA ZAMAN GEÇİRMEK ÖNEMLİ

Sosyal etkileşim ve doğayla temasın ruh sağlığı açısından büyük öneme sahip olduğunu belirten Doç. Dr. Erdoğan, “Okul ya da iş dışında doğa yürüyüşleri yapmak, arkadaşlarla vakit geçirmek, farklı etkinliklere katılmak insanın ruhunu besler. Tek tip yaşam, ruhsal sağlığımızı korumamızı zorlaştırır. Mutlaka monotonluktan çıkacak alanlar yaratmalıyız” şeklinde konuştu.

EĞİTİM DÖNEMİNDE DİKKAT EDİLMELİ

Yeni eğitim döneminin önemine de dikkat çeken Doç. Dr. Erdoğan, öğrencilerin rutin ders temposuna fazla maruz kalmamaları gerektiğini belirtti. “Çocuklar sadece ders çalışıp, okula gidip gelmemeli. Sosyal etkinlikler, oyunlar ve arkadaş etkileşimi mutlaka olmalı. Alarm örneğinde olduğu gibi, aynı rutinlere sürekli maruz kalmak ruh sağlığını olumsuz etkiler” diyen Erdoğan, hayat akışı içinde değişiklikler yapmanın önemini vurguladı. “Bazen sadece alarm sesini değiştirmek bile fark yaratır. Aynı şekilde, hayatımızda da yenilikler yapmak ruhsal dayanıklılığımızı artırır. Ruh sağlığımızı korumaya özen gösterelim” şeklinde ekledi.