Alarm verildi! Konsolosluk boşaltıldı

Avustralya’da panik havası hakim. Melbourne ve Canberra kentinde bulunan 13 konsolosluk binasının şüpheli paket nedeniyle boşaltıldığı öğrenildi.

Avustralya’nın Melbourne ve Canberra kentinde bulunan ABD, Birleşik Krallık, İsviçre, Almanya, Güney Kore, Yunanistan, İtalya, Pakistan, Hindistan, Yeni Zelanda, İspanya ve Mısır elçiliklerinin tahliye edildiği belirtildi. Avustralya polisi şüpheli paket ihbarı sebebiyle olay yerine bomba imha ekiplerinin gönderildiğini belirtti.

Melbourne kenti genelinde 18 şüpheli paket ihbarı yapıldı.

Avustralya federal polisinin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, konsolosluklara gönderilen paketlerin incelendiği ifade edildi.

TRT