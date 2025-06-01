Haberler

Alaşehir’de 26 Yaşında Genç Ölüm Bulundu

OLAYA TANIK OLUNDU

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde, 26 yaşında bir genç parkta ölü olarak bulundu. Edinilen bilgilere göre, olay, dün saat 21.00 civarında Şeyhsinan Mahallesi’nde yer alan Kenan Evren Parkı’nın Hüseyinoğlu Çeşmesi mevkiinde meydana geldi. O sırada orada bulunan vatandaşlar, yerde hareketsiz yatan bir kişinin olduğunu fark etti.

SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE

İhbar sonrasında, olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri geldiğinde, yerde yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan ilk incelemelerde, genç adamın 26 yaşındaki Berfun Kırıktaş olduğu anlaşıldı.

ŞÜPHELİ ÖLÜM ÜZERİNE İNCELEMELER DEVAM EDİYOR

Savcılık tarafından gerçekleştirilen incelemenin ardından, gencin cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla İzmir Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Şüpheli ölümle ilgili olarak yürütülen soruşturma devam ediyor.

ÖNEMLİ

Haberler

TÜ Mezuniyet Töreni Gerçekleşti

İpsala Meslek Yüksekokulu mezunları için düzenlenen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile açıldı. Kaymakam ve rektör, mezunları başarıları için kutlayarak iyi dileklerde bulundu.
Haberler

Bursa İnegöl’de Seçim Yapılıyor

İnegöl'de boşalan muhtarlık ve ihtiyar heyetleri için üç mahallede seçim yapıldı. Hamidiye Mahallesi'nde altı aday bulunurken, Tokuş Mahallesi'nde sadece bir aday mevcut.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.