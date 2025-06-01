Alaşehir’de 26 Yaşında Genç Ölüm Bulundu

OLAYA TANIK OLUNDU

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde, 26 yaşında bir genç parkta ölü olarak bulundu. Edinilen bilgilere göre, olay, dün saat 21.00 civarında Şeyhsinan Mahallesi’nde yer alan Kenan Evren Parkı’nın Hüseyinoğlu Çeşmesi mevkiinde meydana geldi. O sırada orada bulunan vatandaşlar, yerde hareketsiz yatan bir kişinin olduğunu fark etti.

SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE

İhbar sonrasında, olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri geldiğinde, yerde yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan ilk incelemelerde, genç adamın 26 yaşındaki Berfun Kırıktaş olduğu anlaşıldı.

ŞÜPHELİ ÖLÜM ÜZERİNE İNCELEMELER DEVAM EDİYOR

Savcılık tarafından gerçekleştirilen incelemenin ardından, gencin cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla İzmir Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Şüpheli ölümle ilgili olarak yürütülen soruşturma devam ediyor.