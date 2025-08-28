Alaşehir’de 5 ruhsatsız tabanca bulundu

ALAŞEHİR’DE YAPILAN OPERASYON

Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Alaşehir’de gerçekleştirdiği operasyonda 5 ruhsatsız tabanca ve 94 tabanca fişeği buldu. 27 Ağustos 2025 tarihinde, Alaşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ile birlikte KOM ve İstihbarat Şube ekipleri, ilçede 5 farklı adrese eş zamanlı baskın yaptı.

ARAMA SONUÇLARI

Operasyon sırasında yapılan aramalarda toplamda 5 ruhsatsız tabanca ve 94 tabanca fişeği ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar, jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.