Alaşehir’de 5 ruhsatsız tabanca bulundu

ALAŞEHİR’DE YAPILAN OPERASYON

Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Alaşehir’de gerçekleştirdiği operasyonda 5 ruhsatsız tabanca ve 94 tabanca fişeği buldu. 27 Ağustos 2025 tarihinde, Alaşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ile birlikte KOM ve İstihbarat Şube ekipleri, ilçede 5 farklı adrese eş zamanlı baskın yaptı.

Operasyon sırasında yapılan aramalarda toplamda 5 ruhsatsız tabanca ve 94 tabanca fişeği ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar, jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Seyyar Satıcı Kadına Çarparak Kaçtı

Beyoğlu'nda bir seyyar satıcı, kadının domatesin kilosunu az verdikçe tartışma çıkardı ve ardından kadının aracına çarparak kaçtı. Güvenlik kameraları olayı kaydetti.
Taha Akgül’ün Dedesinin Cenaze Töreni Yapıldı

Taha Akgül'ün dedesi Abdullah Akgül, Sivas'ta cenaze töreniyle defnedildi. Törene Akgül’ün ailesi ve spor dünyasından birçok kişi katıldı.

