Alaşehir’de Elde Edilen Kaçak Mallar

ALİŞVERİŞ YERİNDE YAPILAN ARAMA SONUCU BİRÇOK İLLEGAL MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde gerçekleştirilen bir operasyonda, bir şahsın iş yeri ve deposunda önemli miktarda kaçak malzeme bulundu. Yapılan aramada 5 bin 270 litre etil alkol, 5 adet sentetik ecza hapı, 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve bir cep telefonu ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs hakkında adli işlemlerin sürdüğü bildiriliyor.

HALK SAĞLIĞINI KORUMAYA YÖNELİK ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Manisa İl Jandarma Komutanlığı, halk sağlığının korunması için kaçak ve sahte alkollü içki üretimi ve ticaretine karşı mücadele ediyor. Bu çerçevede gerçekleştirilen operasyonda, KOM Şube Müdürlüğü ve Alaşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, H.D. (25/E) isimli şahsın iş yerinde ve deposunda önemli miktarda illegal madde tespit etti.

ŞÜPHELİ CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA SEVK EDİLDİ

Ele geçirilen maddelerle ilgili olarak, şüpheli şahıs adli işlemlerinin tamamlanması amacıyla Alaşehir Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Kamuoyunun güvenliği için benzer uygulamaların devam edeceği ifade ediliyor.