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Alaşehir’de Hemşireler Günü Etkinliği Yapıldı

ALAŞEHİR’DE HEMŞİRELER GÜNÜ ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ

Alaşehir ilçesinde Hemşireler Günü dolayısıyla özel bir etkinlik yapıldı. Şehit Evren Kara Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde düzenlenen programda halk oyunları gösterileri sergilendi, şiirler okundu ve koro ile türküler seslendirildi.

İL SAĞLIK MÜDÜRÜ’NDEN HEMŞİRELERE TEŞEKKÜR

İl Sağlık Müdürü Mehmet Fatih Zeren, hemşirelerin sağlık sisteminin vazgeçilmez neferleri olduğunu ifade ederek, “Onlara çalışmaları nedeniyle teşekkür ediyorum” dedi. Ayrıca, Alaşehir Devlet Hastanesi sağlık çalışanları tarafından hazırlanan resim sergisi de etkinlikte ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

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