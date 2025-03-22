Alaşehir’de İzinsiz Kazı Yapanlar Yakalandı

KAÇAK KAZI YAPAN ŞAHISLAR SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde, izinsiz kazı yapan dört kişi, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Gümüşçay Mahallesi Akmezar mevkisinde kaçak kazı ihbarı alan jandarma, hemen harekete geçerek olay yerine gitti. Yapılan incelemelerde, F.K., Ş.E., I.I. ve Ş.M. isimli kişilerin izinsiz kazı yaptığı tespit edildi.

OLAY YERİNDE ELE GEÇİRİLEN MALZEMELER

Olay yerinde gerçekleştirilen aramada, 1 adet laptop, 1 adet yeraltı görüntüleme cihazı, 4 adet cep telefonu, 20 adet demir çivi ve 21 adet demir çubuk bulundu. Suçüstü yakalanan şüpheliler, karakola götürüldü. Olayla ilgili olarak 4 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.