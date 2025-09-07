Haberler

Alaşehir’de Jandarma Operasyonu: 121 Hap

MANİSA’DA JANDARMA OPERASYONU

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde jandarma ekipleri, gerçekleştirdikleri operasyonda 121 adet sentetik ecza hap yakaladı. Elde edilen bilgilere göre, Alaşehir İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Merkez Karakolu ve JASAT ekipleri, Narlıdere Mahallesi’nde S.N. (22/E) ve G.K. (17/E) isimli kişilerin evlerinde arama gerçekleştirdi.

ŞÜPHELİLER GÖZALTINA ALINDI

Yapılan aramada 121 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, gerekli işlemlerinin tamamlanmasının ardından 7 Eylül tarihinde adli makamlara sevk edildi. Şüpheliler, mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Golf Aracı Yolda Devrildi, Yaralı

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde golf aracıyla anayola çıkan bir sürücü, kontrolü kaybetmesi sonucu devrildi ve hastaneye sevk edildi.
Ay Tutulması, Güneş, Dünya, Ay’ın Hizalanmasıdır

Ay tutulması, Dünya'nın güneş ile ay arasında yer alması sonucunda ayın gölgesinin düşmesiyle meydana gelir. Bu doğal olgu, tarih boyunca büyük bir ilgi uyandırmıştır.

