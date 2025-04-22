Alaşehir’de Jandarma Operasyonu Gerçekleşti

Alaşehir’de Suç Örgütlerine Operasyon

GÖZALTILAR VE FIRARİ ŞÜPHELİLER

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından ‘Çakallar’ ve ‘Tokuçlar’ isimli suç örgütlerine yönelik gerçekleştirilen operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı. Ayrıca, firari olan 1 kişinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor. Alaşehir Cumhuriyet Başsavcılığı, bu iki suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Bunun üzerine Manisa İl Jandarma Komutanlığı KOM ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, önceden belirlenen adreslere 133 personelin katılımıyla operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda 11 şüpheli yakalandı, ancak 1 şüphelinin kaçtığı öğrenildi.

YAPILAN ARAMALARDA ELE GEÇİRİLENLER

Operasyon çerçevesinde Alaşehir, Sarıgöl ve Akhisar ilçelerindeki 12 adres ve 2 araçta gerçekleştirilen aramalarda 3 milyon 622 bin 150 TL değerinde 30 senet, 124 boş senet, 560 bin TL değerinde 2 çek, 6 ajanda, 25 araç satış sözleşmesi, 3 araç ruhsatı, 11 tapu, 3 ihbarname, 2 sayfa alacak verecek ile ilgili yazılı belge, 26 gram uyuşturucu, 2 av tüfeği, 18 cep telefonu ve 4 harici bellek bulundu. Gözaltına alınan 11 şüphelinin yanı sıra, ele geçirilen materyaller jandarma komutanlığına götürüldü.

SUÇ ÖRGÜTÜNÜN KAZANCI

Öte yandan, bu iki suç örgütünün Alaşehir ve çevre ilçelerde çiftçilikle uğraşan, maddi açıdan zor durumda olan kişilere senet imzalatıp zarar ettirdiği kaydedildi. Üzüm ve zeytin hasadı sonrasında geri almak şartıyla borçlandırdıkları mağdurlar ve aileleri tehdit edilerek yeniden senet imzalattırıldığı, böylece borçların artırıldığı ve tefecilik yoluyla para alındığı bilgisi ortaya çıktı. Suç örgütlerinin 55 mağdurlarından toplamda 150 milyon lira haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda, bu iki suç örgütüne ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurmak’, ‘tefecilik’ ve ‘tehdit’ suçlarından operasyon yapıldığı bildirildi.