Alaşehir’de Kamyon ve Otomobil Çarpıştı: 5 Yaralı

KAZA SONUCU YARALANMALAR MEYDANA GELDİ

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde, bir kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Kaza, Alaşehir-Salihli karayolunda gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, Salihli yönüne seyir eden M.A. (23) yönetimindeki 45 ZG 040 plakalı otomobil, önünde giden T.E. (44) yönetimindeki, plakası tespit edilemeyen kamyona arkadan çarptı.

SAĞLIK EKİPLERİ BÖLGEYE SEVK EDİLDİ

Olayın ardından çevredekiler durumu hemen yetkililere bildirdi. Bu yüzden bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Kazanın etkisiyle otomobilin sürücüsü M.A. ağır yaralanırken, yanındaki 4 yolcu da yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Alaşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.