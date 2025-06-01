Alaşehir’de Kiraz Yeme Yarışması Yapıldı

KİRAZ YEME YARIŞMASINDA HEYECAN

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde gerçekleşen kiraz yeme yarışmasında, 10 dakikada 2 kilo 592 gram kiraz yiyen yarışmacı birinciliği kazandı. Alaşehir’in Uluderbent Mahallesi’nde düzenlenen kiraz festivalinde yapılan bu yarışma, 26 katılımcıyla gerçekleşti. Yarışmacılar arasında 2 kadın da bulunuyor. Dursun Gökçen, 2 kilo 592 gram kiraz yiyerek birinci olmayı başardı.

ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU

Yarışmada ikinci sırayı Adem Gökçen 2 kilo 554 gramla, üçüncü sırayı ise Tugay Okay 2 kilo 330 gramla elde etti. Birinci olan yarışmacıya yarım altın, ikinciye çeyrek altın, üçüncüye ise gram altın ödülü verildi. Böylelikle, yarışmada katılımcılar hem performanslarıyla hem de aldıkları ödüllerle ödüllendirildi.

Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, programda yaptığı yorumda, Uluderbent’in kirazla ünlü olduğunu belirterek, “Sadece kiraz değil, meyve, sebzenin her türlüsü yetişiyor. Kirazımızı ön plana çıkarmak için her sene kiraz festivalini yapıyoruz.” ifadelerini kullandı.

GELECEK YILLARDA DAHA KISALACAK

Dursun Gökçen, birinci olmanın mutluluğunu yaşadığını ifade ederek, yarışma süresinin gelecek yıllarda 5 dakikaya düşürülmesini istedi. Bu öneri, yarışmanın daha çekişmeli olması açısından dikkate alınması gereken bir konu.