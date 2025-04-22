Alaşehir’de Operasyonla 11 Şüpheli Yakalandı

ŞÜPHELİLER GÖZALTINA ALINDI

MANİSA’nın Alaşehir ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından ‘Çakallar’ ve ‘Tokuçlar’ olarak adlandırılan suç örgütlerine yönelik gerçekleştirilen bir operasyonda toplamda 11 şüpheli gözaltına alındı. Aynı zamanda firari olan bir kişinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor. Alaşehir Cumhuriyet Başsavcılığının, ‘Çakallar’ ve ‘Tokuçlar’ isimli suç örgütlerine yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Bu gelişmeler doğrultusunda, Manisa İl Jandarma Komutanlığı KOM ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, daha önceden belirlenen adreslere 133 personelin katılımıyla operasyon düzenledi. Yapılan operasyon sonucunda 11 şüpheli gözaltına alındı, 1 kişinin ise firar ettiği öğrenildi.

ARALARDA DEĞERLİ MATERYALLER ELE GEÇİRİLDİ

Operasyon çerçevesinde Alaşehir, Sarıgöl ve Akhisar ilçeleri dahil olmak üzere toplamda 12 adreste ve 2 araçta arama gerçekleştirildi. Bu aramalarda, 3 milyon 622 bin 150 TL değerinde 30 senet, 124 boş senet, 560 bin TL değerinde 2 çek, 6 ajanda, 25 araç satış sözleşmesi, 3 araç ruhsatı, 11 tapu, 3 ihbarname, 2 sayfa alacak verecek ile ilgili yazılı belge, 26 gram uyuşturucu madde, 2 av tüfeği, 18 cep telefonu ve 4 harici bellek ele geçirildi. Gözaltına alınan 11 şüpheli ile elde edilen materyaller, jandarma komutanlığına götürüldü.

SUÇ ÖRGÜTLERİ HAKKINDA DETAYLAR

Ayrıca, bu iki suç örgütünün Alaşehir ilçesi ve çevresindeki bölgelerde, çiftçilikle uğraşan ve maddi açıdan zor durumda kalan kişileri senet imzalatarak borçlandırdığı tespit edildi. Bu kişiler, üzüm ve zeytin hasadı sonrasında borçlarını almak şartıyla mağdurlarını tehdit ederek yeniden senet imzalattırması sonucunda borçlarını artırdıkları öğrenildi. Yapılan araştırmalara göre, suç örgütlerinin toplamda 55 mağdurlardan 150 milyon lira haksız kazanç elde ettikleri ortaya çıktı. İki suç örgütüne ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurmak’, ‘tefecilik’ ve ‘tehdit’ suçlarından operasyon düzenlendiği belirtildi.