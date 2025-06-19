Alaşehir’de Orman Yangını Sürüyor

ORMAN YANGINI MANİSA’DA ORTAYA ÇIKTI

Manisa’nın Alaşehir ilçesine mensup Badınca Mahallesi’nde bu sabah saatlerinde meydana gelen orman yangınına hem hava hem de karadan müdahale sürüyor. Yangın ihbarından yalnızca 3 dakika sonra olay yerine ulaşan ekipler, yangının kontrol altına alınması için büyük çaba harcıyor. Elde edilen bilgilere göre, yangın saat 09.49 sularında Badınca Mahallesi kırsalında patlak verdi. Yangının ihbar edilmesini takiben Orman Genel Müdürlüğü’nün ekipleri hızla bölgeye yönlendirildi.

İLK MÜDAHALE ZAMANI

Yangına ilk müdahale saat 10.02’de gerçekleştirildi. Yangını kontrol altına almak amacıyla İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı 4 uçak, 2 helikopter, 11 arazöz, 3 su ikmal aracı ve 2 dozer yangın söndürme faaliyetlerine katılmak için bölgeye sevk edildi. Ardında, bölgede zaman zaman etkili olan rüzgar, ekiplerin müdahalesini zorlaştırırken, alevlerin yerleşim yerlerine sıçramaması için yoğun çaba gösteriliyor.