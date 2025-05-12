Haberler

Alaşehir’de Traktör Devri, 1 Ölü

TRAKTÖR DEVRİLDİ, BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde bir traktörün devrilmesi sonucu bir kişi yaşamını yitirdi, bir kişi ise yaralandı. Alınan bilgilere göre, Mesut K. (37) yönetimindeki 45 KA 2114 plakalı traktör, Delemenler Mahallesi’nde kontrolden çıkarak devrildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kaza sırasında traktörün altında kalan sürücü Mesut K. ile eşi Ülkü K. (35) yaralandı. Olay yerine gelen ambulansla Sarıgöl Devlet Hastanesi’ne götürülen sürücü, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Ülkü K.’nın tedavisi ise Alaşehir Devlet Hastanesi’nde devam ediyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Afyonkarahisar, Okul Sporlarına Ev Sahipliği Yapacak

Afyonkarahisar, Genç Erkekler ve Genç Kızlar Türkiye Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak. Yarışmalar Kocatepe Spor Kompleksi'nde gerçekleşecek, finaller ise 16 Mayıs'ta Zafer Stadyumu'nda oynanacak.
Haberler

RaHVan At Yarışında İlginç Olay

Balıkesir'in Yakupköy'deki Kaymak Festivali'nde rahvan at yarışı düzenlendi. Birinciliği, jokeyini atan at kazandı. Düşen jokeye sağlık ekipleri anında müdahale etti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.