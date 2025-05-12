Alaşehir’de Traktör Devri, 1 Ölü

TRAKTÖR DEVRİLDİ, BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde bir traktörün devrilmesi sonucu bir kişi yaşamını yitirdi, bir kişi ise yaralandı. Alınan bilgilere göre, Mesut K. (37) yönetimindeki 45 KA 2114 plakalı traktör, Delemenler Mahallesi’nde kontrolden çıkarak devrildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kaza sırasında traktörün altında kalan sürücü Mesut K. ile eşi Ülkü K. (35) yaralandı. Olay yerine gelen ambulansla Sarıgöl Devlet Hastanesi’ne götürülen sürücü, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Ülkü K.’nın tedavisi ise Alaşehir Devlet Hastanesi’nde devam ediyor.