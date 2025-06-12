Alaşehir’de Traktör Kazası: 1 Ölü

KAZA SONUCU TRAKTÖR SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde, hafif ticari aracın traktöre arkadan çarpması sonucunda mahalle muhtarı Süleyman Kaygısız (55) yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı. Kaza, saat 01.00 sıralarında Alaşehir-Eşme kara yolu üzerindeki Sobran Mahallesi mevkisinde gerçekleşti. S.A. (35) yönetimindeki 45 ARY 799 plakalı hafif ticari araç, Eşme istikametine doğru giderken önünde giden Süleyman Kaygısız’ın kontrolündeki traktöre çarptı.

KAZA SONRASI YARALILARA MÜDAHALE EDİLDİ

Kaza sonucu traktör sürücüsü Kaygısız ile hafif ticari araçtaki G.G. (34), M.G. (41), S.A. ve V.G. (13) yaralandı. Olayın ardından sağlık ve jandarma ekipleri bölgeye yönlendirildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye taşındı. Ne yazık ki, Sobran Mahallesi Muhtarı Kaygısız, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavi süreçlerinin devam ettiği bildirildi. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldığı da ifade edildi.