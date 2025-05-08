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Alaşehir’de Uyuşturucu Ele Geçirildi

ARAÇTA YAPILAN ARAMA

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde durdurulan bir araçta gerçekleştirilen aramada, toplamda 4 bin 482 adet sentetik ecza hapı ve 0.80 gram metamfetamin bulundu. Bu olay, yerel Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Alaşehir Büro Amirliği’nin yürüttüğü analiz çalışmaları sırasında gerçekleşti.

Görevli ekipler, İstasyon Mahallesi’nde seyir halindeki aracı durdurdu. Araçtaki şüpheli R.A. (52), poliste verdiği ifade sonrasında çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

OLAY IN DETAYLARI

Bu operasyon, Alaşehir’de uyuşturucu madde ticaretiyle mücadele çerçevesinde gerçekleştirilmiş olup, ele geçirilen maddelerin, uyuşturucu kullanımını önlemeyi hedefleyen çalışmalara katkı sağladığı düşünülüyor.

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