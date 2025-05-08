Alaşehir’de Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi

ALAHŞEİR’DE UYUŞTURUCU OPERASYONU

Alaşehir ilçesinde, iki şüpheli şahsın bulunduğu bir araçta gerçekleştirilen aramada, uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla bağlantılı olarak biri tutuklanırken diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Manisa’nın Alaşehir ilçesinde S.U. (40/E) ve N.B. (36/E) isimli kişilerin uyuşturucu madde ticareti yaptığına dair bilgiler doğrultusunda Alaşehir JASAT ve Kavaklıdere Jandarma Karakol Komutanlığı harekete geçti.

YAPILAN ARAMA SONUCU UYUŞTURUCU BULUNDU

Şüpheli şahısların bulunduğu araçta yapılan aramada, 63,7 gram uyuşturucu madde, 4 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ve 15 bin 250 TL suç geliri olduğu düşünülen para bulundu. Gözaltına alınan şüpheliler, adli makamlara sevk edildi. N.B., adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, S.U. tutuklanarak Alaşehir M Tipi Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.