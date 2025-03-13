Alaşehir’de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

UYUŞTURUCU OPERASYONU MANİSA’DA GERÇEKLEŞTİ

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde eş zamanlı olarak 5 adrese düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi ve 2 kişi tutuklandı. Alaşehir Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, ‘Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti’ ile ilgili yürütülen bir soruşturma çerçevesinde, Yeni Mahalle ve Menderes Mahallesi’nde belirlenen adreslerde operasyon gerçekleştirdi.

UYUŞTURUCU MADDELER VE SİLAHLAR ELE GEÇİRİLDİ

Gerçekleştirilen aramalarda 4 bin 333 adet sentetik ecza hapı, 900 adet ecstasy hap, 2.97 gram esrar, 4 ruhsatsız tabanca ve 3 ruhsatsız pompalı tüfek bulundu. Operasyon sonucunda gözaltına alınan C.Ç. (27) ve S.Y. (25) isimli şahıslar, emniyetteki ifadelerinin ardından mahkemeye sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.