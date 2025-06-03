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Alaşehir’de Uyuşturucu Operasyonu, 8 Tutuklama

OPERASYONLARDA GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİLER

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonlarında, polis ekiplerince 8 şüpheli gözaltına alındı ve tutuklandı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 26-31 Mayıs tarihleri arasında uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yaptığı tespit edilen kişilere yönelik çalışmalar gerçekleştirdi.

NARKOTİK KÖPEĞİNİN KATILIMIYLA YAPILAN ARAMALAR

Gerçekleştirilen operasyonlarda, narkotik arama köpeği de görev aldı. Şüphelilere ait ev ve eklentilerde yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan 8 şüphelinin tamamı, emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi ve tutuklandı.

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