Alaşehir’de Uyuşturucu Operasyonu Gerçekleşti

UYUŞTURUCU OPERASYONU MANİSA’DA DÜZENLENDİ

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonu sonucunda bir kişi tutuklandı. Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Alaşehir Narkotik Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde Akkeçili Mahallesi’nde bir aracı durdurdu.

Durdurulan araçta ve şüpheli E.K. (23) şahsın üzerinde yapılan aramalarda 5,48 gram metamfetamin ile 3 adet sentetik ecza hapı bulundu. Gözaltına alınan E.K., emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.