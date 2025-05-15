Alaşehir’de Uyuşturucu Operasyonu Gerçekleşti

ALAHŞEİR’DE UYUŞTURUCU OPERASYONU GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen bir uyuşturucu operasyonunda, pek çok sentetik ecza hapı, uyuşturucu madde ve kaçak alkol ele geçirildi. Operasyon sonucunda 2 şüpheli gözaltına alındı. Alaşehir İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Subaşı Mahallesi’nde H.K. (50-kadın) ve E.D. (32-erkek) isimli kişilerin uyuşturucu madde ticareti yaptığına dair bilgi aldı.

ARADA YAPILAN ARAMALARDA BÜYÜK MİKTARDA MALZEME ELE GEÇİRİLDİ

14 Mayıs tarihinde şüphelilere ait ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, toplamda 1.076 adet sentetik ecza hapı, 119,6 gram uyuşturucu madde, yaklaşık 20 litre kaçak alkol ve uyuşturucu satışından elde edildiği düşünülen 24 bin 800 TL nakit para ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheliler H.K. ve E.D.’nin, jandarmadaki işlemlerinin ardından Alaşehir Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edileceği öğrenildi.