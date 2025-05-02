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Alaşehir’de Uyuşturucu Operasyonu Gerçekleşti

UYUŞTURUCU OPERASYONU DETAYLARI

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde jandarma tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda toplam 617 gram uyuşturucu madde ile birlikte bir hassas terazi, uyuşturucu kullanma aparatları ve suçtan elde edildiği düşünülen para bulundu. Operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli kişiden 2’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ŞÜPHELİLERİN BELİRLENMESİ VE OPERASYON

Alaşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ile JASAT ekipleri, B.B. (1993), M.E.M. (2003), M.B. (1999) ve Ü.A. (2001) isimli şahısların uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığına dair alınan bilgilerin üzerine 2 Mayıs 2025 tarihinde bir operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen araç ve ikamet aramalarında, 1 adet hassas terazi, 617 gram uyuşturucu madde, 4 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ve 24 bin 150 TL nakit para ele geçirildi.

ADLİ SÜREÇ VE TUTUKLAMA

Jandarma işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden M.E.M. ve M.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ancak, B.B. ve Ü.A. tutuklanarak Alaşehir M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.

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