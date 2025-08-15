Haberler

Alaşehir’de Uyuşturucu Operasyonu Gerçekleşti

OPERASYONUN DETAYLARI

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Alaşehir Büro Amirliği ekipleri bir operasyon düzenledi. Bu operasyonda 12,55 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Ekipler, uyuşturucu satışı yaptığı belirlenen bir kişi hakkında harekete geçti.

ŞÜPHELİNİN GÖZALTINA ALINMASI

Uyuşturucu ile bağlantılı olarak yapılan operasyonda Ö.T. adlı şahıs, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyette gerçekleştirilen işlemlerinin ardından şüpheli, adli mercilere sevk edildi.

TUTUKLAMA KARARI

Mahkemeye çıkarılan Ö.T., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bu durum, Alaşehir’deki narkotik suçlara karşı yürütülen mücadelenin bir parçası olarak dikkat çekiyor.

