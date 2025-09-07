Alaşehir’de Uyuşturucu Operasyonu Yapıldı

UYUŞTURUCU OPERASYONU GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Alaşehir’de yapılan uyuşturucu operasyonunda, 121 sentetik ecza hapı ele geçirildi. Jandarma ekipleri, Narlıdere Mahallesi’ndeki bir adrese baskın düzenledi. Operasyon, İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından gerçekleştirildi.

GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİLER SERBEST BIRAKILDI

Baskın sırasında evde bulunan S.N. (22) ve G.K. (17) isimli şahıslar gözaltına alındı. Jandarma teşkilatındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen bu şüpheliler, hakimlik tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.