Haberler

Alaşehir’de Uyuşturucu Operasyonu Yapıldı

UYUŞTURUCU OPERASYONU GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Alaşehir’de yapılan uyuşturucu operasyonunda, 121 sentetik ecza hapı ele geçirildi. Jandarma ekipleri, Narlıdere Mahallesi’ndeki bir adrese baskın düzenledi. Operasyon, İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından gerçekleştirildi.

GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİLER SERBEST BIRAKILDI

Baskın sırasında evde bulunan S.N. (22) ve G.K. (17) isimli şahıslar gözaltına alındı. Jandarma teşkilatındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen bu şüpheliler, hakimlik tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ÖNEMLİ

Haberler

Golf Aracı Yolda Devrildi, Yaralı

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde golf aracıyla anayola çıkan bir sürücü, kontrolü kaybetmesi sonucu devrildi ve hastaneye sevk edildi.
Haberler

Ay Tutulması, Güneş, Dünya, Ay’ın Hizalanmasıdır

Ay tutulması, Dünya'nın güneş ile ay arasında yer alması sonucunda ayın gölgesinin düşmesiyle meydana gelir. Bu doğal olgu, tarih boyunca büyük bir ilgi uyandırmıştır.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.