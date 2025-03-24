Alaşehir’de Uyuşturucu Ticareti Yapan Genç Tutuklandı

DURUMUN BELİRLENMESİ

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinden Alaşehir ilçesine uyuşturucu ticareti yapmak için geldiği tespit edilen bir şahıs, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Alaşehir Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. Ekipler, Ramazan ayını fırsat bilerek Alaşehir’e büyük miktarda uyuşturucu madde getireceği bilinen D.D. (18) isimli genci takibe aldı.

YAKALAMA ANI

D.D.’nin Sarıgöl ilçesinden otobüsle Alaşehir’e uyuşturucu madde götüreceği öğrenildikten sonra, yolda durdurulan otobüsten indirildi. Yapılan üst aramada, 5 parça halinde 3 bin 40 içimlik turuncu renkli peçeteye emdirilmiş sentetik kannobinoid maddesi ele geçirildi. D.D., emniyetteki ifadesinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.