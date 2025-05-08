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Alaşehir’de Uyuşturucu Ticaretine Müdahale

JANDARMA EKİPLERİ OPERASYON GERÇEKLEŞTİRDİ

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde bir şahsın uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisine ulaşan jandarma ekipleri, şahsın evinde yaptıkları aramada toplam 217,8 gram uyuşturucu madde ele geçiriyor. Olay, Alaşehir ilçesi Killik Mahallesinde yaşayan R.Ö. (44/E) isimli şahsın uyuşturucu madde sattığı yönündeki duyumlar üzerine gerçekleşiyor.

GÖZALTINA ALINDI VE İŞLEM BAŞLATILDI

Alaşehir JASAT ve Killik Jandarma Karakol Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen operasyonda, yapılan aramada 217,8 gram uyuşturucu maddeye ulaşılıyor. Gözaltına alınan şüpheli şahsın işlemlerinin ardından Alaşehir Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edileceği bilgisi alınıyor.

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