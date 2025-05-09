Alaşehir’de Uyuşturucuyla 1 Tutuklandı

YAKALANMA VE TUTUKLAMA OLAYI

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde, otomobillerinde uyuşturucuyla yakalanan şüphelilerden biri tutuklanırken, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları ihbarı üzerine S.U. (40) ve N.B. (36) isimli şahısları takip etmeye başladı.

OPERASYON VE ELE GEÇİRİLENLER

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından gerçekleştirilen operasyonda, zanlıların bulunduğu otomobil durduruldu. Araçta gerçekleştirilen aramada, 63,7 gram uyuşturucu madde, 4 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve suç kaynaklı olduğu değerlendirilen 15 bin 250 lira para bulundu. Şüpheliler hemen gözaltına alındı.

ADLİ SÜREÇ

Jandarma işlemlerinin tamamlanmasının ardından hakim karşısına çıkarılan şüphelilerden S.U. tutuklandı ve N.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bu durum, yerel güvenlik güçlerinin uyuşturucu ile mücadele konusundaki kararlılığını bir kez daha gözler önüne serdi.