Alaşehir’de Yangın 16 Saatte Kontrol Altında

MANİSA’DA YANGIN FELAKETİ

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde bir tarladan başlayarak makilik alana yayılan yangın, 16 saatlik yoğun bir çabanın ardından kontrol altına alındı. Dün saat 18.00 sıralarında Badınca Mahallesi’nde meydana gelen yangın, etkili rüzgar nedeniyle hızla büyüdü ve alevler çevredeki makilik alana sıçradı.

İHBAREDEN SONRA MÜDAHALE BAŞLADI

Mahalle sakinlerinin hızlı ihbarı üzerine, Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait 5 hava aracı, 7 söndürme ekibi, 1 iş makinesi ve itfaiye ekipleri derhal bölgeye sevk edildi. Söndürme çalışmaları esnasında, bölgeye gönderilen TIR’ın dorsesindeki iş makinesi yola devrildi. Ekipler tarafından hemen kaldırılan iş makinesi, yangın çalışmalarına devam edilmesini sağladı. Ayrıca, vatandaşlar da su tankerleri ile alevlere müdahale ederek soğutma çalışmalarına destek verdi.

GECE BOYUNCA KONTROL ALTINA ALINDI

Havanın karmaşık seyri nedeniyle hava unsurlarının çalışmasına ara verildi. Gece boyunca yangına karadan devam edildi. Günün ilk ışıklarıyla birlikte hava unsurları tekrar devreye girdi. Alevler, toplam 16 saatlik yoğun mücadele sonucunda saat 10.00 itibarıyla kontrol altına alındı. Yangın alanında halen soğutma çalışmaları devam ediyor.