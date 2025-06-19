Alaşehir’de Yangın Çıktı, Müdahale Devam Ediyor

YANGININ ÇIKTIĞI BÖLGE VE ZAMAN

Alaşehir ilçesindeki Badınca Mahallesi yakınlarındaki makilikte, sabah saat 10.00 civarında bir yangın başladı. Yangın, rüzgarın etkisiyle hızla büyüyerek orman bölgesine ulaştı.

MÜDAHALE GÜCÜNÜN KALIBI

Alevleri gören vatandaşlar, durumu derhal orman ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangına müdahale için İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait 4 uçak, 2 helikopter, 11 arazöz, 3 su ikmal aracı ve 2 dozer yönlendirildi. Ekiplerin yangına hem havadan hem de karadan müdahalesi devam ediyor.