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Alaşehir’de Yangın Çıktı, Müdahale Devam Ediyor

YANGININ ÇIKIŞ NEDENİ VE BÜYÜMESİ

Alaşehir ilçesi Badınca Mahallesi yakınlarında, sabah saat 10.00 sıralarında bir yangın meydana geldi. Yangın, rüzgarın etkisiyle hızla büyüyerek ormana sıçradı. Alevleri gören vatandaşlar, durumu hemen orman ve itfaiye ekiplerine bildirdiler.

MÜDAHALE İÇİN GÖREVLİ EKİPLER SEVK EDİLDİ

Yangınla mücadele için bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait dört uçak, iki helikopter, on bir arazöz, üç su ikmal aracı ve iki dozer gönderildi. Ekiplerin, yangına hem havadan hem de karadan müdahaleleri devam ediyor.

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