Alaşehir Kooperatifi Toplantısı Gerçekleşti

TOPLANTININ YAPILDIĞI YERİN YENİLENMESİ

22. Bölge Manisa Esnaf Kefalet Kooperatifleri Birliği toplantısı, restorasyonu tamamlanan ve yenilenen Alaşehir S.S. Esnaf Kefalet Kooperatifi binasında yapıldı. Toplantıya, Manisa Bölge Birliği’ne bağlı birçok kooperatif başkanı katılım gösterdi. Açılış konuşması gerçekleştiren Manisa Bölge Birliği Başkanı Recep Çınar, yenilenen kooperatif binasının Alaşehirli esnaf ve sanatkarlara uygun olduğunu ifade ederek, Alaşehir Kooperatif Başkanı Fatih Çataldere ve ekibini tebrik etti. Çınar, aynı zamanda Bölge Birliği Başkanvekili olan Çataldere’nin görevini aktif ve başarılı biçimde yürüttüğünü belirtti.

Kooperatif Başkanı Fatih Çataldere, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, “Kooperatifimiz Manisa Bölge Birliği içinde plasman büyüklüğünde 2’nci sıradadır. Sıfır takip oranıyla bölgede ve Türkiye genelinde örnek gösterilecek kooperatifler arasında yer almaktadır. 2100 ortağımız bulunuyor. 2025 yılı içinde şu ana kadar 550 ortağımıza yaklaşık 290 milyon TL kredi sağladık. Kredilerimiz 4 yıla kadar vadeli olup, aylık, 3 aylık ve 6 aylık periyotlarla ödeme imkanı sunuyoruz” diye konuştu.

BÖLGESEL ESNAF SAYILARI VE KOOPERATİF BAŞKANLARININ GÖRÜŞLERİ

Manisa Bölge Birliği’ne bağlı 23 kooperatifte yaklaşık 35 bin esnaf ve sanatkarın bulunduğu, Alaşehir’de ise 7 bine yakın esnafın aktif olarak çalıştığı açıklandı. Toplantıya katılan kooperatif başkanları, yürüttükleri çalışmalara dair bilgi paylaşımında bulundu ve karşılıklı olarak görüş alışverişinde bulundu.