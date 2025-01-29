Alaska’da F-35 Savaş Uçağı Düştü

DÜŞEN UÇAĞIN DETAYLARI

ABD’nin Alaska eyaletinde eğitim tatbikatı gerçekleştiren F-35 savaş uçağı, Eielson Hava Kuvvetleri Üssü’ne iniş sırasında düştü. Uçakta meydana gelen “uçuş arızası” nedeniyle pilot, uçağı terketmeyi başardı ve bu sayede kurtulmuş oldu. Olay sırasında uçağın ciddi hasar gördüğü kaydedildi.

KAZA SONRASI AÇIKLAMALAR

ABD Hava Kuvvetleri tarafından yapılan resmi açıklamada, olayın araştırılacağı belirtildi. ABD Hava Kuvvetleri Komutanı Paul Townsend, basın toplantısında “Bu tür olayların tekrar yaşanma ihtimalini en aza indirmek amacıyla kapsamlı bir soruşturma yürüteceğiz” ifadelerini kullandı. Uçağın düşme anı ise anbean görüntülendi, F-35’in havadan süzülerek hızla yere çakıldığı ve infilak ettiği gözlemlendi.

Mayıs ayında, Texas’tan Los Angeles yakınlarındaki Edwards Hava Kuvvetleri Üssü’ne gitmekte olan bir başka F-35 savaş uçağı da benzer bir kaza geçirmişti. Bu uçakta pilot, New Mexico’da yakıt ikmali sonrası düşmüş ve ciddi yaralanmalarla hastaneye kaldırılmıştı.