Alaska’da Görüşmek Üzere Gelen Liderler

ZİRVENİN HAZIRLIKLARI

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Alaska’da gerçekleştireceği zirveye dair ilk görüntü geldi. Zirvenin yapılacağı odanın duvarında “Barışın peşinde” ifadesinin yer alması dikkat çekiyor. Dünya, iki liderin Alaska’daki buluşmasına odaklandı. Trump ve Putin, zirvenin yapılacağı Alaska’nın Anchorage kentindeki Elmendorf–Richardson Üssü’ne ulaşmış durumda. Ayrıca, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, zirvenin bir uçakta gerçekleşeceğini ifade etti.

GÖRÜŞMENİN DETAYLARI

Tarihi zirvenin saatler içinde başlaması bekleniyor. İki liderin basın toplantısı düzenleyeceği odadan ilk kareler paylaşıldı. Zirveye kısa bir süre kala Beyaz Saray, Putin ve Trump’ın görüşmesinin “üçe üç” formatında gerçekleşeceğini açıkladı. Bu görüşmeye Trump’a Marco Rubio ve Steve Whitkoff’un katılacağı belirtildi. Kremlin Sözcüsü Peskov, liderlerin arasındaki görüşmelerin toplamda 6-7 saat sürebileceğini vurguladı. Ayrıca, bire bir görüşmeye yardımcıların da katılacağını dile getirerek, görüşmenin olumlu sonuçlanmasını beklediklerini ifade etti.

Bu önemli görüşmenin ana gündem maddeleri arasında 2022’den bu yana süregelen Rusya-Ukrayna Savaşı’nın sona erdirilmesi ve iki ülke arasındaki ilişkilerin ele alınması bekleniyor. Trump, görüşmeye saatler kala Fox News’e yaptığı açıklamada, Alaska’daki zirveye ilişkin düşüncelerini paylaştı. Trump, Putin ile görüşmekte olduğunu ve görüşmenin iyi geçeceğini düşündüğünü söyledi. Görüşmede anlaşmazlık yaşanması durumunda, “Eğer işler yolunda gitmezse hızla eve dönerim. Çekip giderim” şeklinde konuştu. Trump, ateşkes beklediğini, bunun gerçekleşmemesi durumunda mutlu olmayacağını ifade etti. Ayrıca, Putin ile görüşmenin olumsuz ilerlemesi durumunda zirveden ayrılacağını belirtti.

TARİHİ ZİYARET

Alaska’ya giden ilk Rus lider olarak tarihe geçecek olan Putin, geçmişte ABD’yi ziyarete gelen SSCB liderleri olan Nikita Kruşçev, Leonid Brejnev, Mihail Gorbaçov gibi isimlerin yanı sıra Boris Yeltsin ve Dmitriy Medvedev’ten farklı bir konumda bulunuyor. Putin’in 2015 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kuruluna katılmak amacıyla New York’a yaptığı ziyaret, Rus liderin son ABD ziyareti olarak kabul ediliyor.