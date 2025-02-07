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Alaska’da Kaybolan Uçağı Arama Çalışmaları Sürüyor

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Bering Air Uçağı Kayboldu

Alaska’nın Unalakleet şehrinden Nome şehrine doğru yola çıkan ve içinde 10 kişinin bulunduğu Bering Air’e ait uçak Alaska üzerinde kayboldu. NBC News’da yayınlanan habere göre, 445 sefer sayılı Cessna 208B Grand Caravan tipi uçak, Alaska üzerinde kaybolma durumu yaşadı. ABD Sahil Güvenliği tarafından yapılan açıklamaya göre, uçak Unalakleet’ten 02:37’de havalandı ve son olarak Bering Denizi’nin Norton Sound bölgesinde, kıyıdan yaklaşık 12 mil açıkta görüldü. Uçağın planlanan geliş zamanında iniş yapmaması üzerine arama çalışmaları başlatıldı.

Kötü Hava Koşulları Etkili

Uçağın kaybolma nedenine dair henüz net bir bilgi bulunmuyor; ancak bölgedeki hava koşulları oldukça olumsuz. İtfaiye tarafından yapılan açıklamada, “Şu anda Nome ve White Mountain’dan kara araması yapıyoruz. Hava koşulları ve görüş mesafesi nedeniyle havadan yapılan aramalar sınırlı. Ulusal Muhafızlar, Sahil Güvenlik ve Polis Ekipleri arama çalışmalarına katıldı” ifadeleri kullanıldı. Kolluk kuvvetleri, uçaktaki yolcu ve pilot sayısını doğruladı ve aktif bir kara araması başlatıldığını duyurdu.

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