Alaska’da Putin ile görüşme yapılacak

GÖRÜŞMEYE HAZIRLIKLAR

ABD Başkanı Donald Trump, yarın Alaska’da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştireceği görüşme öncesi açıklamalarda bulundu. Trump, “Bence Putin bir anlaşma yapmak istiyor. Bu toplantının başarılı bir toplantı olmama ihtimali yüzde 25” şeklinde yorumda bulundu. Trump, Putin’in Ukrayna ile ilgili bir anlaşma yapacağı inancını taşıdığını belirtirken, “Artık bir anlaşma yapacağına ikna olduğuna inanıyorum” dedi.

YAPTIRIM TEHDİDİ VE ATEŞKES

Trump, Putin ile yapacağı görüşmede bir sonuç çıkmaması halinde Rusya’ya yaptırım uygulama tehdidinde bulunarak, bu tehdidin görüşme kararında etkili olduğunu ifade etti. Ukrayna-Rusya arasında acil bir ateşkes sağlanıp sağlanamayacağı hakkında kesin bir görüş belirlemeyen Trump, “Hemen ateşkes sağlanabileceğini sanmıyorum” dedi. Üçlü bir zirve için Alaska’nın muhtemel yer olabileceğini belirten Trump, “Putin ile görüşmeme bağlı olarak Zelenskiy’i arayacağım. Ancak görüşme kötü geçerse kimseyi aramam” şeklinde konuştu.

İKİNCİ TOPLANTI VE STRATEJİLER

Trump, Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile bir sonraki toplantı için aklında üç yer olduğunu aktararak, ikinci bir toplantının garantisi olmadığını belirtti. “Sınır konuları daha derinlemesine ele alınabilir. İkinci toplantı çok ama çok önemli olacak. Çünkü bu toplantı anlaşma yapacakları bir toplantı olacak” ifadelerini kullandı. Ayrıca, Trump Rusya ve Ukrayna’nın sınırlar ve topraklar konusunda karşılıklı tavizler vereceğini, ancak “sınırlar, araziler ve benzeri konularda bir al-ver olacağını” belirtti. “Bu toplantı bir satranç oyununa benziyor. Bu ilk toplantı ikinci bir toplantıya zemin hazırlıyor, ancak bu toplantının başarılı bir toplantı olmama ihtimali yüzde 25” dedi.

ANLAŞMA MÜZAKERESİ

Trump, anlaşma yapmanın tamamen Putin ve Zelenskiy’e bağlı olduğuna dikkat çekerek, “Ben onların anlaşmasını müzakere etmeyeceğim. Anlaşmalarını müzakere etmelerine izin vereceğim” açıklamasında bulundu.